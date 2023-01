LG nagrađen sa više od 220 priznanja za inovacije na CES 2023

Kompanija LG Electronics (LG) je na ovogodišnjem CES-u 2023 odnela rekordan broj nagrada za inovacije u odnosu na prethodne godine, sa više od 220 priznanja za vrhunske inovacije u kategorijama kućnih aparata i uređaja za kućnu zabavu. Najveće priznanje koje je LG dobio na CES 2023 je prestižna nagrada Najbolji CES Engadget u kategoriji najbolje tehnologije kućnog bioskopa za revolucionarni LG SIGNATURE OLED M (model M3) – prvi bežični OLED televizor na svetu sa Zero Connect tehnologijom.

Ove godine LG je obeležio 10-godišnjicu revolucionarnog LG OLED TV-a i nastavio dominaciju na CES-u, sa nagradama i priznanjima za najnoviju liniju OLED TV-a, uključujući LG OLED M3, LG OLED evo G3 i C3. LG OLED evo G3 ima osvetljenost veću do 70 odsto u odnosu na prošlogodišnje modele. LG SIGNATURE OLED M3 od 97 inča (model M3 takođe dostupan u veličinama ekrana od 83 i 77 inča) je sledeći korak u evoluciji OLED TV tehnologije. Ovaj model je dobio nagrade glavnih tehnoloških publikacija, uključujući CNET, Digital Trends, TechRadar, Tom’s Guide, VIRED, The Verge, USA Todai, PCMag i Mashable.

LG je takođe dobio priznanja za novi frižider sa MoodUP™ tehnologijom, koji je bio jedan od najuzbudljivijih proizvoda na CES-u 2023 zbog svoje tehnološke prilagođenosti, sa LED panelima na vratima koji nude 190.000 opcija boja zajedno sa integrisanim Bluetooth zvučnikom. Najnoviji klima uređaj ARTCOOL™ Gallery residential takođe je dobio značajnu pažnju zbog svog elegantnog dizajna sa LCD panelom i odneo je kući nagradu Najbolje na CES-u od TechRadar-a i Best Innovative Products sa CES 2023 od Business Insider-a. LG PuriCare™ Aero nameštaj, koji kombinuje prednosti elegantnog kućnog nameštaja i naprednog prečišćavanja vazduha, takođe je dobio nagrade za inovacije.

Neke od 220 nagrada i priznanja koja je LG osvojio na CES 2023:

LG SIGNATURE OLED M (M3, od 97 inča) Wireless TV

• CNET: Best of CES 2023 – Best of Show

• Digital Trends: Top Tech of CES 2023 Awards

• Engadget: Best of CES 2023 – Best Home Theater

• PCMag: Best of CES 2023

• Reviewed: CES Editors’ Choice Awards 2023

• TechRadar: Best Gadgets of CES 2023 – Best TV Innovation

• The Washington Post: Best and Strangest Tech of CES 2023

• Tom’s Guide: Best of CES 2023 Awards – Best in Show

LG gram laptopovi

• CNET: Best Laptops CES 2023 Has to Offer

• Laptop Mag: Best of CES 2023

• PCMag: Best of CES 2023

• PCWorld: Best Laptops from CES 2023

• TechRadar: Best Laptops at CES 2023

• Tom’s Guide: Best Laptops of CES 2023

• WIRED: Best of CES 2023

LG OLED Flex

• Digital Trends: Best Gaming Monitors of CES 2023

• PC World: Best Monitors of CES 2023

• TWICE: TWICE 2023 Picks Awards – CES 2023

LG UltraGear OLED Gejming Monitor

• PC World: Best Monitors of CES 2023

• Wirecutter: Best of CES 2023

• TWICE: TWICE CES 2023 Picks Awards

LG Frižider sa MoodUP™ tehnologijom

• CNET: The Wildest Tech at CES 2023, 9 Weirdest Gadgets at CES 2023, Best Smart Kitchen Tech

• Good Housekeeping: Editor’s Choice – CES 2023, CES 2023 Top Picks

• Now This News: Some of the Best Products from CES 2023

• PCMag: Best of CES 2023

• Reviewed: CES Editors’ Choice Awards 2023

• The Wall Street Journal: Cool, Crazy and Cute Tech – CES 2023

• The Washington Post: Best and Strangest Tech of CES 2023, Best of CES 2023

• Tom’s Guide: Best of CES 2023 Awards – Best Appliance

• The National News: Best, Quirkiest Innovations at CES 2023

• Gear Patrol: Best Home Gadgets of CES 2023

LG InstaView ® Counter-Depth French Door Frižider

• BestProducts.com: Best of CES Home Appliances – Best Large Appliance

LG PuriCare™ Aero Furniture

• Reviewed: CES Editors’ Choice Awards 2023

• TWICE: TWICE Picks Awards – CES 2023

• PCMag: Best Smart Home Tech of CES 2023

LG ARTCOOL™ Gallery Residential klima uređaj

• TechRadar: Best of CES 2023

• Business Insider: Best Innovative Products from CES 2023

• Gadget Flow: CES 2023 Favorites

• Yanko Design: Best of CES 2023

LG Styler™ ShoeCase

• Digital Trends: The Most Curious Gadgets at CES 2023

LG Styler™ ShoeCare

• CNET: 9 Weirdest Gadgets at CES 2023

• Digital Trends: The Most Curious Gadgets at CES 2023