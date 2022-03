Novi Canon RF 800mm F5.6L IS USM i RF 1200mm F8L IS USM objektivi

Canon Europe najavljuje lansiranje dva nova super-telefoto objektiva, RF 800mm F5.6L IS USM i RF 1200mm F8L IS USM. Pomerajući granice linije RF objektiva, ovi objektivi postavljaju nove standarde za ovu kategoriju, uz ekstremno uvećanje koje omogućava snimanje udaljenih subjekata bez premca. Zahvaljujući zapanjujućim žižnim daljinama od 800 mm i 1200 mm – što ih čini objektivima sa najdužom AF žižnom daljinom na svetu za fotoaparate bez ogledala1 – ovi objektivi imaju inteligentan dizajn i postižu neverovatne optičke performanse i prenosivost. Uz impresivan optički stabilizator slike i široke otvore blende, ovi premijum RF objektivi L-serije mogu da podrže širok spektar fotografa, od snimanja sporta i divljih životinja do snimanja vesti ili nadzora – pružajući im komplet koji snima akciju iz daljine, u izuzetnim okolnostima i sa izvanrednim detaljima.

Snažan domet iz prenosivog objektiva

Lansiranjem objektiva RF 800mm F5.6L IS USM i RF 1200mm F8L IS USM, Canon je stvorio neprikosnovenu liniju super-telefoto objektiva da bi ponudio veći izbor, zadovoljavajući potrebe profesionalnih fotografa. Ova dva nova objektiva proširuju mogućnosti linije RF objektiva, dodavanjem telefoto mogućnosti od 800 mm i 1200 mm – što predstavlja najdužu žižnu daljinu na tržištu, a da nije u pitanju teleskop. Pored ovog neverovatnog dometa, fotografi mogu da povećaju žižnu daljinu do dva puta kada objektive spoje sa RF 1.4x ili RF 2x ekstenderima, uz AF snimanje i IS funkciju. To fotografima pruža kod objektiva RF 1200mm F8L IS USM mogućnost da snime neverovatne detalje na subjektima udaljenim preko 400 metara.

Inteligentni i novodizajnirani optički sistem omogućava Canonu da postigne ove neverovatne žižne daljine u dizajnu koji je manji i lakši od tradicionalnih super-telefoto objektiva ovog tipa. Znatno umanjene veličine u odnosu na EF parnjake, RF 800mm F5.6L IS USM je Canonov najlakši i najkraći 800-milimetarski objektiv iz L-serije do sada, težine malo veće od 3,1 kg, dok je RF 1200mm F8L IS USM najmanji objektiv te veličine ikada predstavljen1 – sa svojih 3,34 kg, on je 1/5 težine i više od 13 kg lakši i 30 cm manji od svog legendarnog prethodnika, objektiva EF 1200mm f/5.6L USM.

Optičke performanse bez premca

Oba modela, RF 800mm F5.6L IS USM i RF 1200mm F8L IS USM, napravljeni su da impresioniraju. Radeći u tandemu sa moćnom stabilizacijom slike, RF 800mm F5.6L IS USM pruža prednost stabilizacije do 4,5 koraka, a RF 1200mm F8L IS USM do 4 koraka, kako i se smanjilo podrhtavanje i napravile oštre, detaljne slike. Objektiv od 800 mm takođe pruža veliki maksimalni otvor blende od f/5,6 za ovu žižnu daljinu, pružajući odlične performanse i kvalitet slike. Kod oba modela, kružni otvor blende sa 9 listića može da se pomera u koracima od 1/8, čime se postižu glatkiji prelazi između otvora blende tokom snimanja video zapisa.

Pored inteligentnog dizajna objektiva, RF linija objektiva iskorišćava Canon-ovu optičku tehnologiju koja je vodeća u industriji. Zahvaljujući fluoritnim, Super UD i UD elementima, RF 800mm F5.6L IS USM i RF 1200mm F8L IS USM nude besprekornu rezoluciju slike i odličnu korekciju hromatske aberacije. ASC premazi kombinuju se s poboljšanim dizajnom sočiva kako bi se umanjili duhovi (ghosting) i odbljesci (flare). Čak i uz dodatnu optiku u ovim objektivima, Canon je uspeo da smanji razdaljine fokusiranja na vrednosti koje su vodeće u klasi: 2,6 m kod objektiva RF 800mm F5.6L IS USM – što je manje od pola razdaljine kod ostalih 800-milimetarskih f/5,6 objektiva – i 4,3 m kod objektiva RF 1200mm F8L IS USM, čime je omogućeno praćenje subjekata u okviru velikog raspona razdaljina.

Optika za uvećanje

RF 800mm F5.6L IS USM optički dijagram RF 1200mm F8L IS USM optički dijagram

Uživajte u moći EOS R sistema

Zahvaljujući svojim super-telefoto mogućnostima i maloj težini, ovi objektivi su savršeni pratilac za EOS R3 – Canon-ovu moćnu mašinu za sportsku fotografiju. Sarađujući sa aparatom, RF 800mm F5.6L IS USM i RF 1200mm F8L IS USM rade sa AF sistemom u aparatu EOS R3 kako bi pratili subjekte do 30fps. Zahvaljujući tehnologijama Ring USM Drive, Dual Power Drive, veoma brzom procesoru i optimizovanom AF algoritmu, ovi objektivi pružaju brz, ali tih automatski fokus – što je savršeno za snimanje brzih divljih životinja. Prilagodljivi dugmići za AF korake na objektivu takođe pružaju fotografima unapređenu kontrolu pri fokusiranju na subjekte. Zbog toga što su deo linije RF objektiva, oni fotografima daju dodatnu prednost mogućnosti korišćenja istih komponenti, poput filtera i zonerica, u okviru cele linije proizvoda, radi unapređene fleksibilnosti.

Robusna, profesionalna izrada

RF 800mm F5.6L IS USM i RF 1200mm F8L IS USM napravljeni su da izdrže širok niz izazovnih scenarija snimanja, od visokih temperatura do vlažnih ili prašnjavih okruženja. Struktura otporna na prašinu i kapanje koristi se za montažu, prekidač i prstenove za fokusiranje kako bi se sprečilo da prljavština ili voda uđu u objektiv. Da bi se sprečilo da se ulje, voda ili prašina zalepe na prednji deo objektiva, na prednji element je nanešen premaz za fluorom. Omogućavajući fotografima da snimaju tokom dužih vremenskih perioda, čak i u vrućim klimama, RF 800mm F5.6L IS USM i RF 1200mm F8L IS USM takođe imaju izuzetno reflektivan infracrveni premaz koji štiti od toplote. Ovaj beli premaz pruža odličnu otpornost na UV zrake i pomaže u smanjivanju temperature tela objektiva u cilju održavanja optičkog kvaliteta.

Zahvaljujući vrhunskom Canon inženjeringu i naprednom optičkom dizajnu, RF 800 mm F5.6L IS USM i RF 1200 mm F8L IS USM pružaju beskompromisne performanse u svim uslovima, kako bi obezbedili fotografima da mogu da snimaju udaljene subjekte iz još veće daljine nego ikada do sad.